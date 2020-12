Juventus e Atalanta, reduci del sorteggio di Champions di lunedì, ci regalano la partita più bella del campionato. Allo Stadium i bianconeri, privati di Arthur per un infortunio in uno scontro di gioco, si portano avanti con una perla di Chiesa (secondo gol dopo quello contro la Dinamo Kiev), nella ripresa la Dea rimonta con un missile da fuori area di Freuler. Nel finale Gollini veste i panni di Superman e para tutto, compreso un rigore calciato da Cristiano Ronaldo. Gasp frena la corsa di Pirlo che si porta a -3 dal Milan, impegnato a Marassi contro il Genoa.

Serie A Juve-Atalanta 1-1, le pagelle: Gollini para tutto, CR7 da 4 37 MINUTI FA

Il tabellino

JUVENTUS-ATALANTA 1-1 (primo tempo 1-0)

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; McKennie, Arthur (dal 26’ Rabiot), Bentancur, Chiesa (dal 76’ Alex Sandro); Morata (dall'84' Dybala), Ronaldo. All. Pirlo

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Malinovskyi (dal 72’ Miranchuk), Pessina (dal 53’ Gomez); Zapata (dal 72’ Muriel). All. Gasperini

Arbitro: D. Doveri

Gol: 29’ Chiesa, 57’ Freuler

Assist: Bentancur (1-0)

Ammoniti: Rabiot, Morata, McKennie (J), Romero, De Roon (A)

La cronaca in 6 momenti chiave

12’ COSA HA SBAGLIATO MORATA??? Azione travolgente della Juventus con Morata che davanti a Gollini serve troppo corto CR7 (primo errore). Il pallone rimane nell'area piccola e, a porta completamente sguarnita, lo spagnolo tenta un colpo di tacco: fuori (secondo errore). Il guardalinee non alza la bandierina, era tutto regolare!

29’ VANTAGGIO DELLA JUVE - Tiro pazzesco di Chiesa, praticamente da fermo! L'azzurro riceve palla da Bentancur, si porta a spasso due difensori della Dea e calcia col destro improvvisamente: Gollini parte un po' in ritardo. Juve avanti 1-0 allo Stadium

32’ MIRACOLO DI SZCZESNY - Parata da Oscar del portiere della Juve su tiro a botta sicuro di Zapata che si era liberato della marcatura di Bonucci. Resiste l'1-0

49’ ANCORA ERRORE DI MORATA - McKennie libera con una grande giocata lo spagnolo che a tu per tu prova ad alzarla e colpisce in piena faccia Gollini. Chiesa poco dopo mette la palla in rete, ma l'arbitro, giustamente, ferma il gioco per soccorrere il portiere della Dea

57’ PAREGGIO DELL'ATALANTA - Ha segnato Freuler! Altro golasso allo Stadium! Conclusione da fuori area centrale: traversa-gol. 1-1 a Torino

61’ RIGORE SBAGLIATO DA CR7 – Chiesa cade in area dopo un contatto con De Roon, dal dischetto il portoghese si fa ipnotizzare da Gollini.

Juventus-Atalanta, Serie A 2020 Credit Foto Imago

MVP

Pierluigi GOLLINI - Parte un po' in ritardo sulla traettoria del tiro di Chiesa, l'unica pecca di una partita da campione. A tu per tu con Morata respinge di faccia, para il rigore a CR7 (diventando il secondo portiere della storia del calcio a bloccarlo al portoghese dopo Thomas Sorensen in Danimarca-Portogallo del 2006) e respinge da terra un tiro strozzato sempre di Morata. Superman

L’angolo del Fantacalcio

Promosso. Federico CHIESA - Segna praticamente alla prima e ultima palla toccata, un gol da incorniciare, il secondo in bianconero dopo quello alla Dinamo Kiev

Bocciato. Cristiano RONALDO - Forse la peggiore prestazione da quando è alla Juventus (e non solo per il rigore, il quarto da quando è a Torino, sbagliato). Pronti-via fallisce a pochi passi dalla porta e si capisce subito che qualcosa non va. E' superficiale negli appoggi e si fa vedere poco in profondità. Certo, parte del merito va alla difesa della Dea e a Gollini, ma stasera possiamo dire che anche Cristiano Ronaldo è umano

Classifiche e risultati

Il momento social del match

Pirlo: "Aspettavamo il gol di Dybala, ora farà meglio"

Serie A Juve-Atalanta, moviola: rigore su Chiesa, Gasperini s'arrabbia 2 ORE FA