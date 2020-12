Clamoroso allo Stadium. Non tanto la capacità dell'Atalanta di mettere in difficoltà la Juventus, quanto aver visto un errore di Cristiano Ronaldo dal dischetto. Non è la prima volta che il portoghese sbaglia dagli 11 metri, ma aveva - fin qui - tenuto medie importanti, basta vedere i due gol su calcio di rigore contro il Genoa e due gol su calcio di rigore al Barcellona nelle ultime 2 gare disputate. Sono 4 i rigori sbagliati sui 30 tentativi da quando veste la maglia bianconera.