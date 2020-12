Calcio

Serie A, Juventus-Atalanta, Gasperini: “Soddisfatti per la partita, giocata con coraggio”

SERIE A - L’Atalanta pareggia per 1-1 contro la Juventus ed è soddisfatto della prestazione dei suoi e del coraggio dimostrato in campo. "L'Atalanta non è mai andata via, anche oggi lo abbiamo dimostrato".

