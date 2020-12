Dopo aver centrato la qualificazione in Champions League, Juventus e Atalanta vogliono trovare i punti necessari per prendere quota in campionato. Pirlo e Gasperini si sfidano nell'anticipo delle 18:30 del turno infrasettimanale. La Juventus ci ha preso gusto e vuole portare a tre le vittorie consecutive, anche per mettere pressione sul Milan: con un successo, i bianconeri andrebbero momentaneamente a -1 dal primo posto. Di fronte non una squadra qualunque ma l’Atalanta, che in campionato ha perso terreno e vuole recuperarlo. Ma soprattutto vuole rispondere sul campo ai giorni concitati legati al futuro del Papu. Di seguito le scelte dei due allenatori per la sfida.