Filippo Inzaghi ha pescato il jolly dal mazzo ed è ripartito con una vittoria all'Allianz Nell'ultima partita, nella sconfitta per 4-1 contro la Fiorentina , non era nemmeno andato in conferenza. Si temeva per un suo esonero, maha pescato il jolly dal mazzo ed è ripartito con una vittoria all'Allianz contro la Juventus . Una vittoria scaccia crisi per il Benevento che non vinceva dal 6 gennaio scorso, un successo storico per i campani che, da neopromossi, hanno raccolto quattro punti su sei alla Juventus. Inzaghi ringrazia tutti i suoi giocatori per il lavoro svolto ed era sicuro che in un modo o in un altro questo Benevento si sarebbe rialzato. Però, adesso l'obiettivo è non montarsi la testa ha aggiunto il tecnico delle Streghe.

Ringrazierò i miei giocatori a vita

Non capiterà tante altre volte di fare 4 punti con la Juventus. Quello che ho detto alla squadra, dopo un periodo di critiche ingiuste, dopo una serie di record in B, è che la Serie A la puoi soffrire. Alcuni pensavano ad altro, andando fuori di cervello, e io a loro ho detto che se hanno fatto quei record si poteva vincere anche a Torino. Li ringrazierò a vita per quello che mi danno e che mi hanno dato. Siamo al secondo anno in A e combattiamo con squadre esperte. Sono contento per i ragazzi, io di belle giornate ne ho passate. Sono felice per loro, per i tifosi che saranno ulteriormente orgogliosi di una squadra che lotta sempre fino all’ultima goccia di sudore

Quanti punti servono per la salvezza?

Mi ero preparato il discorso in caso di sconfitta, per scaramanzia. Io devo essere razionale, nelle ultime due non eravamo noi, ma nelle altre ci hanno raggiunto alla fine tenendo testa. Abbiamo perso con l’Inter ma ci sta. L’ambiente aveva perso il senso di realtà, questa squadra ha fatto un giro sopra le aspettative, ma noi conosciamo il nostro destino. Io parto dalla realtà, oggi ci deve dare carica e non dobbiamo montarci la testa. Dobbiamo allenarci in un certo modo e solo così raggiungi questi risultati

