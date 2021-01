Comincia ad assottigliarsi la lista di indisponibili della Juventus che, dopo aver ritrovato Cuadrado qualche giorno fa, ritrova anche de Ligt, finalmente guarito dal Covid. Dopo due tamponi con esito negativo, il centrale olandese ha lasciato l'isolamento e potrà finalmente tornare in gruppo. L'ex Ajax sarà subito incluso per la lista di convocati di Pirlo per il match contro il Bologna, che si disputerà alle 12.30 di domenica 24 gennaio all'Allianz Stadium.