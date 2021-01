Calcio

Serie A Juventus-Bologna, Mihajlovic: "Pirlo? Battevo meglio io le punizioni, lo sa anche lui"

SERIE A - Il tecnico del Bologna non ha dubbi riguardo l'abilità sui calci di punizione tra lui e l'allenatore della Juventus: "Lo dovrebbe dire anche lui se è sincero. Parlano i numeri, se ci mettiamo i gol che ho fatto io in Serbia a lui servirebbero altre 200-300 partite per raggiungermi".

