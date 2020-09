Bonucci si trova a distanza ravvicinata dall'avversario, ma con il braccio decisamente largo. Quanti rigori del genere abbiamo visto assegnare? Innumerevoli. L'arbitro Piccinini invece non ha fischiato e il VAR (Calvarese) non è intervenuto, lasciando che la partita facesse il proprio corso. Tutto questo dopo le nuove indicazioni del designatore Nicola Rizzoli, che ha affermato di non voler più vedere "i difensori come pinguini". La posizione naturale delle braccia e la distanza minima dal punto in cui viene scagliato il pallone dovrebbero tornare ad essere dei fattori determinanti per l'assegnazione di un calcio di rigore. I giocatori della Sampdoria si sono lanciati in vibranti proteste, scatenando qualche polemica. Cosa vedremo nelle prossime giornate?