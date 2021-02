"Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione disciplinare, all'esito della Camera di consiglio, accoglie in parte il deferimento e, per l'effetto, infligge a Gianluigi Buffon la sanzione dell'ammenda di 5.000 euro per la frase blasfema pronunciata durante Parma-Juventus valida per il campionato di calcio di Serie A, disputata il 19 dicembre 2020". Lo riferisce l'ANSA con una nota.