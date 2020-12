Cristiano Ronaldo è stato l'invitato speciale dell'ultima puntata di Parallel Worlds, la docu-serie di DAZN insieme al pugile kazako Gennady Golovkin. I due hanno parlato a 360 gradi, e uno degli argomenti toccati è stato quello dell'età. Quando si superano i 30 anni è sempre un momento speciale per uno sportivo, per molti è l'inizio della fase calante. Ronaldo non ci vuole pensare e continua a lavorare ogni giorno per dare il meglio di sé. Perché per il portoghese quello che conta non è l'età, ma le motivazioni che riesci a portarti dietro. CR7, comunque, sta dimostrando di poter fare ancora grandi cose. Basta guardare le sue statistiche in campionato, oltre alla grande vittoria nell'ultima sfida contro Messi in Champions League.

Non guardo il calcio alla tv

Giocare a calcio è la mia passione, ma in televisione preferisco guardare altri sport. Fra una partita di cacio e un incontro di boxe o di arti marziali, scelgo la boxe e le arti marziali. In ogni caso, non credo che avrei potuto fare il pugile, perché è dura. Devi nascere per quello, con quel dono. Io invece penso di essere nato per fare il calciatore professionista, ho pensato di avere quel dono fin dall’inizio e mi sono detto 'Coglierò questa opportunità'

Cristiano Ronaldo e il discorso sull'età

L’estate scorsa ho incontrato Anthony Joshua. A 33 anni cominci a pensare di essere in fase calante, ma io voglio continuare a giocare a calcio e non voglio che la gente mi guardi e dica 'Cristiano è stato un giocatore incredibile, ma adesso è lento'. Puoi cambiare parecchio del tuo fisico, ma il problema non è questo, è una cosa più complessa, dipende dalla tua testa, dalla tua motivazione e dalla tua esperienza. Prendiamo il caso di Federer nel tennis, che ha 39 anni ed è ancora al top e ci sono esempi simili anche nella boxe

Il momento della boxe

Un allenatore faceva boxe con me quando ero al Manchester United. Perché fare boxe? La boxe acuisce i tuoi sensi e impari a muoverti. Ma la boxe è uno sport individuale... Quando combatti sei da solo. Vero, lavori in palestra e hai il tuo team, ma loro non gareggiano con te, si allenano solamente con te, mentre nel nostro caso è diverso ed è più divertente, perché ci alleniamo, ridiamo ed è un tipo diverso di sacrificio

Il momento più difficile della vita?

Lasciare la mia famiglia è la cosa più difficile che abbia mai fatto nella vita. I momenti più duri sono stati quando sono andato a Lisbona e quando ho perso mio padre. Piangevo ogni giorno, perché mi mancavano i miei cari. Penso sia bello avere delle emozioni e non nascondo chi sono. La gente dice che gli uomini non piangono, ma perché non dovrebbero farlo? Abbiamo tutti dei sentimenti e delle emozioni e dobbiamo esprimerli

