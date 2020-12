Dopo il Natale passato a Dubai, dove è stato anche insignito del titolo di “miglior calciatore del secolo” ai Global Soccer Awards , Ronaldo è rientrato in Italia e al lavoro con la Juventus. Il portoghese si è subito messo al lavoro alla Continassa per ripartire dopo il clamoroso ko casalingo contro la Fiorentina . Serve battere l'Udinese e rimettersi in carreggiata per la vittoria del campionato e Ronaldo si è mostrato subito carico. Poi un sogno... Vincere il Mondiale con il Portogallo.

Una breve pausa che ricorderò sempre per le migliori ragioni. Bei momenti e bei ricordi con la mia famiglia, i miei amici e i miei calorosi fan di Dubai. Ma ora è il momento di tornare al lavoro! Le batterie sono completamente cariche per poter tornare più forte e motivato che mai, per inseguire i nostri ambiziosi obiettivi stagionali alla Juventus, non solo in Italia ma anche in Europa. Fino Alla Fine