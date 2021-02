La sfida dell'Allianz tra Juventus e Crotone chiude la 23esima giornata di Serie A, con la Juventus che deve rispondere al successo dell'Internel derby per non vedere allontanarsi ancor di più la vetta della classifica. La squadra di Pirlo proverà, inoltre, lasciarsi alle spalle il brutto ko di Champions contro il Porto nell'andata degli ottavi di Champions, con diverse polemiche al seguito. Ramsey e Buffon tornano dal 1', mentre Pirlo sceglie Kulusevski per affiancare Cristiano Ronaldo: Morata in panchina. Il Crotone cambia invece modulo, passando al 4-4-2.