Dalle rose doriane alle spine romaniste il passaggio è stato brusco, molto brusco. Era un esame, per la Juventus di Andrea Pirlo, ed è stato salvato, ammesso che il termine sia congruo e non forzi il segreto istruttorio, ma non superato. C’era Alvaro Morata, la quarta scelta: non ha toccato palla. C’era Edin Dzeko, colui che avrebbe dovuto essere la prima: si è mangiato due gol, complici un palo e il portiere.

Brutta Juventus. Fino, almeno, al rosso di Adrien Rabiot. Non aveva, davanti, la Sampdoria, così leggera e leggiadra da farsi rimontare in casa, addirittura, dal Benevento. Aveva, di fronte, una Roma ben disposta da Paulo Fonseca, difesa a tre, centrocampo al guinzaglio di Jordan Veretout e Henrich Mkhitaryan: freddo il primo, a tu per tu con Wojciech Szczesny, non il secondo.

Non tirava mai, Madama. Era una lavatrice dal cui oblò non si scorgeva che uno sbadigliante girotondo di panni. Godeva di un possesso palla così sterile da armare i contropiede altrui, Dejan Kulusevski a scornarsi con Leonardo Spinazzola, Morata impacciato, Cristiano accerchiato.

Il risultato è stato introdotto da due rigori, netti, di braccio troppo largo per evocare le camicie di forza del mani-comio; Rabiot e Lorenzo Pellegrini gli autori, Veretout (con il brivido) e il marziano i cecchini. Poi succedeva una cosa romanzesca. Tutti all’attacco, gli juventini. Era il 46’ o giù di lì. E’ scattata una transizione tipo showtime dei Lakers di Magic Johnson, tre contro uno, da Dzeko a Mkhitaryan a Veretout: come un gatto in tangenziale, come un penalty in movimento.

Pirlo è appena arrivato. Lasciamolo lavorare. Il problema è a centrocampo. “Nessun regista, tutti registi” è uno slogan di gran moda, ma Rabiot e Weston McKennie, subito innalzato a nuovo Edgar Davids, sono portatori, non lanciatori. I languori di Miralem Pjanic facevano arrabbiare, i suoi assist no. E dalle fasce sgommate rare, ruggiti strozzati. Ma visto che il calcio è strano, la Roma si è colpevolmente sdraiata sulla superiorità numerica, Arthur (soprattutto) e Rodrigo Bentancur hanno animato una squadra che sembrava alla frutta. L’incornata del 2-2 appartiene al repertorio aereo di “Cierre”; il cross, splendido, alle montagne russe di Danilo.

Se i cambi di Antonio Conte hanno ribaltato Inter-Fiorentina da 2-3 a 4-3, quelli di Pirlo, meno esplosivi, hanno scortato il recupero verso il 2-2. Andrea sta raschiando e misurando tutti i fondi del barile. Servono coriandoli di fantasia. E allora, Dybala: che, pur senza esserlo, ha colpi da fuoriclasse ed è capace di cavare qualche coniglio dal cilindro.

Dove collocarlo? Per adesso, al posto di Morata: con la speranza che Aaron Rasmey “non muoia di sé medesimo” (Gianni Brera). Si sapeva che il decollo sarebbe stato laborioso, soprattutto fra i terzini (Juan Cuadrado a sinistra, mah) e in mezzo. L’equilibrio latita e domenica arriva il Napoli. Gli esami, Perugia insegna, non finiscono mai.

