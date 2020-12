La protesta a tempo scaduto di Alvaro Morata rivolta nei confronti dell’arbitro Pasqua immediatamente dopo il triplice fischio di Benevento-Juventus, costa cara all’attaccante spagnolo dei bianconeri, che è stato punito dal giudice sportivo con una squalifica di due giornate. Il centravanti iberico, autore di uno sfolgorante inizio di stagione con 8 gol (5 in Champions League) in 11 incontri ufficiali, non sarà a disposizione di Andrea Pirlo per il derby della Mole contro il Torino (sabato 5 dicembre, fischio d’inizio ore 18:00) e per la trasferta a Marassi contro il Genoa (domenica 13 dicembre, fischio d’inizio 18:00).