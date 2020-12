Un 22 dicembre da cancellare in casa Juventus, per una giornata nata male e finita peggio. Dalle 18:00 circa in poi succede tutto e il contrario di tutto ai bianconeri, che partono vedendosi costretti a giocare la partita col Napoli dopo la sentenza del CONI e terminano alle 22:40 circa con un clamoroso 0-3 casalingo firmato dalla Fiorentina. Già, la stessa squadra che tanto aveva fatto fatica in questa prima parte di campionato e che in A non vinceva da ben 8 giornate, arriva a Torino con le idee chiare il dente avvelenato: grande attenzione tattica e pressione alta. E il piano paga. Anche perché la Juventus invece parte malissimo. Oltre al gol di Vlahovic a freddo, infatti, i bianconeri restano anche in 10 a causa di un brutto fallo che costa a Cuadrado il rosso diretto. La Juventus così prova a mutare, fatica, reagisce dopo l’intervallo ma non è nemmeno fortunata negli episodi con le decisioni del signor La Penna: da un doppio giallo a Borja Valero a un paio di contatti in area, ai bianconeri non gira nulla per il verso giusto. E così la frittata è completata da un autogol di Alex Sandro e dall’infortunio muscolare a match ormai compromesso di de Ligt, le cui condizioni saranno da valutare. Altro? Beh, sì. Domani Roma, Sassuolo e Atalanta, con 3 vittorie, potrebbero mettere addirittura i bianconeri al 7° posto. Non esattamente la posizione in cui ai piani alti, in estate, speravano di chiudere il 2020.