Federico La Penna , molto probabilmente, non arbitrerà nel primo turno di Serie A nel 2021. Il direttore di gara romano di Juventus-Fiorentina , protagonista di alcune decisioni che hanno fatto irritirare il vicepresidente bianconero Pavel Nedved e hanno lasciato perplessi tanti addetti ai lavori potrebbe essere tenuto a riposo nella 15esima giornata, in programma dopo la breve sosta natalizia.

Una partita sbagliata, quella di martedì sera allo Stadium, con alcune letture particolarmente discutibili ed errate secondo Rizzoli come la seconda ammonizione mancante a Borja Valero per il fallo su Bentancur ad inizio ripresa e la mancata concessione di almeno uno dei due potenziali rigori per la Juventus (contatto Castrovilli-CR7 ma soprattutto quello Dragowski-Bernardeschi poco dopo il momentaneo 2-0 della Fiorentina), episodi su cui il VAR aveva ben poca capacità di intervento.

Non sarebbe il primo stop per un arbitro dallo start di questa stagione. La strategia del disegnatore Nicola Rizzoli da settembre ad oggi è chiara, fermare chi sbaglia per consentire di ritrovare la serenità psicologica dopo una partita errata. Già Giacomelli, Nasca, Maresca e Piccinini sono stati messi in stand-by dopo alcuni arbitraggi ricchi di errori in match come Milan-Roma, Inter-Parma e Roma-Sassuolo.