La Juventus vuole chiudere l'anno in bellezza ora che ha trovato continuità anche in campionato. La Fiorentina è l'ultimo scoglio in questo 2020, anche se la giornata è stato rovinata” dalla sentenza del Collegio di Garanzia del CONI che ha annullato il 3-0 a tavolino contro il Napoli. Quel verdetto è stato cancellato e la Juventus perde così tre punti in classifica. La sfida contro gli azzurri, non disputata il 4 ottobre scorso, dovrà essere rigiocata. Pirlo pensa però alla Viola: torna Dybala, ma parte dalla pachina. 5-3-2 difensivo per Prandelli.