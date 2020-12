Dopo il successo col Parma, la Juventus vuole trovare continuità e vincere anche contro la Fiorentina per chiudere al meglio il 2020. Dovrebbe tornare anche Dybala, assente per la trasferta del Tardini per un affaticamento. Pirlo è soddisfatto della crescita della sua squadra, soprattutto sul piano del gioco e del movimento senza palla. Lo si è visto nelle ultime gare, l'aggressività e la forza con le quali la Juve andava alla riconquista della sfera per poi proporre il proprio gioco. Si vedrà tutto anche contro la Fiorentina?

Meglio il centrocampo di aggressività Ramsey-Bentancur-McKennie?

Sono giocatori diversi fra loro che si interscambiano bene. Uno magari più tecnico, l'altro più di inserimento, Rodrigo sa fare un po’ tutto. Anche nelle altre partite con altri interpreti avevamo fatto un buon lavoro. Però magari essendo un po' più scaglionati, riusciamo ad avere una maggiore riaggressione sulle palle perse

A che punto è il percorso di crescita della squadra?

Siamo in grande crescita però è importante dare continuità alle vittorie, solo così puoi andare avanti e migliorare il tuo lavoro. Stiamo facendo un grande lavoro, miglioriamo partita dopo partita, però abbiamo ancora ampi margini

Dybala torna?

Sì, Dybala oggi si è allenato un po’ a parte un po’ con la squadra. Sta meglio quindi credo che domani possa venire con noi alla partita. Demiral anche sta un po’ meglio mentre Arthur non è a disposizione perché la botta che ha preso con l’Atalanta gli fa ancora male

Che Fiorentina troverà?

Una buona squadra con ottime individualità. Sono in un momento un po’ difficile, hanno cambiato allenatore, ma nel complesso sono una buona squadra e verranno a fare la loro partita per difendersi e ripartire. Noi dobbiamo stare attenti perché è l’ultima partita del 2020 e dobbiamo chiudere nel migliore dei modi. Loro cercheranno di chiudersi e fare una partita difensiva, sfruttando qualche ripartenza. Hanno un giocatore molto forte fisicamente come Vlahovic e uno di grande classe come Ribéry e quindi dovremo stare attenti soprattutto a questi due giocatori

Cosa dire su Prandelli?

È un bravo allenatore, io ho avuto la fortuna di essere allenato da lui. È bresciano come me, quindi lo conosco molto bene. Mi fa molto piacere che sia tornato ad allenare in Serie A. Ho vissuto tantissimi bei momenti con lui. Abbiamo fatto un grandissimo Europeo, perdendo solo la finale con la Spagna. È una persona veramente di cuore con la quale ho avuto la possibilità di stare molto tempo assieme. Abbiamo fatto anche un Mondiale e una Confederations Cup. Lo rivedo con grande piacere e si merita qualcosa in più sul campo in questo momento

