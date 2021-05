non ci ha pensato due volte: al momento di festeggiare il gol su rigore alla Juventus ( nella vittoria per 3-2 dei bianconeri ) ha sciambiato lo sguardo con il compagno di squadra Hakimi e ha inscenato la sua esultanza, che ricordava la multa ricevuta in occasione della festa per il suo compleanno, quando lui e altre 23 persone sono state pizzicate in un hotel milanese.