Un primo ufficiale attestato di stima nei confronti del nuovo allenatore bianconero, l'ennesima testimonianza del malcontento che Cristiano Ronaldo portava con sè nel corso della scorsa stagione sotto la guida di Maurizio Sarri. Il sorriso è stato ritrovato, adesso in casa Juventus si va a caccia di continuità di risultati e prestazioni in vista della prossima delicata sfida contro il Napoli.

E se tra i bianconeri è tornata a regnare la serenità, un po' del merito è anche dello stesso Ronaldo, autore nella notte dell'Olimpico dell'ennesima prestazione da extraterrestre. Pensare al secondo gol per credere: 2 metri e 28 il punto dell'impatto col pallone, qualcosa che, seppur in maniera più moderata, rimanda al volo che Cristiano Ronaldo intraprese nella sfida contro la Sampdoria nella scorsa stagione.

Il marziano da Funchal in quell'ocasione toccò addirittura quota 2 metri e 56 ma il risultato, in fondo, non cambia. Il portoghese continua a trascinare la sua Juve, anche in dieci uomini, anche sotto la guida di Andrea Pirlo.