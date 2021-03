Cristiano Ronaldo partirà dalla panchina: è questa la notizia più importante di Juventus-Lazio, il big match in programma allo Stadium alle 20.45. Il fuoriclasse portoghese, stanco e non al meglio della condizione, verrà tenuto a riposo precauzionale da Andrea Pirlo in vista del match di martedì sera contro il Porto valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Contro la Lazio CR7 entrerà solamente in caso di necessità. A centrocampo chance da titolare per Bernardeschi con McKennie che inizia dalla panchina; Morata-Kulusevski la coppia d'attacco; chance Fares nella Lazio.

Juventus-Lazio: le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Demiral, Alex Sandro; Bernardeschi, Ramsey, Rabiot, Chiesa; Morata, Kulusevski. All. Pirlo.

LAZIO (3-5-2): Reina; Hoedt, Acerbi, Marusic; Lulic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.

