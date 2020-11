10 partite in un mese. Sabato e domenica quando i campionati ripartiranno dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, per i top club come la Juventus inizierà un vero e proprio tour de force di impegni senza esclusioni di colpi. Per la Juve almeno le prime due forse tre settimane saranno da affrontare senza due pilastri della propria retroguardia: Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, costretti ai box da problemi muscolari che li mettono ai margini delle rotazioni di mister Andrea Pirlo. Un bel problema per il tecnico bresciano che dovrà chiedere gli straordinari a Merih Demiral e a Mathijs De Ligt, al rientro da un lungo stop dopo un intervento alla spalla ma finalmente pronto a tornare a disposizione.

20 giorni di stop per Bonucci, 30 per Chiellini

Rientrato in serata a Torino da Reggio Emilia, dove ha assistito al successo della Nazionale contro la Polonia: Bonucci già in giornata svolgerà gli accertamenti medici per il problema muscolare che lo affligge ormai da 10 giorni e che si è riacutizzato alla vigilia dell'impegno di Nations League con la Polonia. Secondo quanto filtra da ambienti vicini ai bianconeri, il 33enne difensore bianconero resterà ai box per almeno 20 giorni. Bonucci salterà le partite di A con Cagliari e Benevento e di Champions contro il Ferencvaros e potrebbe tornare in occasione della sfida contro la Dinamo Kiev il 2 dicembre o in alternativa il 5 nel derby contro il Torino. Chi invece quasi certamente tutte le 10 partite in programma nelle prossime 4 settimane è Giorgio Chiellini, che prima della sosta ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia e non farà ritorno in campo prima di 4 settimane.

De Ligt e Alex Sandro finalmente pronti

Contro il Cagliari sabato sera dunque toccherà a Demiral e De Ligt agire al centro della retroguardia. L’olandese da qualche settimana si allena con la squadra ed ha finalmente l’ok per tornare in campo ed affrontare i contrasti di una normale partita senza ricadute per la spalla operata. Contro il Cagliari si rivedrà nella lista dei convocati anche Alex Sandro, che si era fermato alla vigilia della prima di campionato per un problema alla coscia destra. Due rientri importanti in un momento in cui la Juventus sarà chiamata a chiudere la pratica passaggio del turno in Champions League e a recuperare i punti persi in campionato dopo un avvio abbastanza stentato.

