La Juventus si lecca le ferite dopo l’eliminazione contro il Porto e intanto registra il guaio muscolare a Merih Demiral, ennesimo infortunio a un difensore centrale in questa stagione ricca di problematiche fisiche per tutti gli stopper bianconeri. Il turco ha accusato un problema nella sfida contro i lusitani ed oggi si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra che lo terrà ai box almeno 20 giorni. Un problema in più in vista della trasferta alla Sardegna Arena di domenica per Pirlo che, quasi certamente, dovrà attendere la fine della sosta delle Nazionali (primo match dopo la ripresa è in programma il 3 aprile contro il Torino) per tornare ad avere a disposizione Demiral.