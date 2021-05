. Ecco le 5 domande alla 3esima giornata di Serie A. L'attenzione di tutti sarà concentrata su Juventus-Milan , autentico spareggio in chiavbe Champions League. Il Benevento di Super Pippo Inzaghi si gioca tutto contro il Cagliari, mentre Lazio e Napoli saranno ospiti di Fiorentina e Spezia nel quadro di una lotta Champions incendiaria. Le sfide pendono tutte in favore delle "big" (compresa l'Atalanta in "gita" a Parma) ma le insidie sono posizionate proprio dietro l'angoloEcco le 5 domande alla 3esima giornata di Serie A.

Juve-Milan: chi scatta per la Champions?

Chi si aggiudica lo spareggio Champions? Sta meglio il Milan, forse, ma la Juve ha frecce più affilate nella propria faretra (ultima – lieta – novella: il recupero di Federicop Chiesa). Da non sottovalutare la componente psicologica. Leggasi alla voce “paura di fallire”. “La” partita del 35esimo turno, senza ombra di dubbio. Quesito nel quesito: chi arriva primo a quota 100 reti in bianconero tra CR7 e Dybala?

Inter in vacanza? Lukaku garanzia del "no"

Conte farà turnover con la Samp ma Lukaku non si schioda dall’attacco: il belga deve proteggersi dagli attacchi del terzo in classifica marcatori Luis Muriel e provare ad accorciare sul capolista in solitaria Cristiano Ronaldo. Sarà affamato e l’Inter non potrà che beneficiarne.

Benevento-Cagliari: chi si salva?

Altro match da “dentro-fuori”, soprattutto per Super Pippo Inzaghi che in caso di sconfitta vedrà di fatto avvicinarsi inesorabilmente i fantasmi della retrocessione in Serie B. Si salvi chi può, in tutti i sensi. Favori del pronostici a un Cagliari che sembra possedere le armi tecniche (ma ora anche “mentali”) per spuntarla.

Lotta Champions: chi scatta?

Per Atalanta, Napoli e Lazio si prospettano tre trasferte nel prossimo turno: quelle (rispettivamente) di Parma, La Spezia e Firenze. Parma già retrocesso, mentre Fiorentina e Spezia devono conquistare la salvezza. Rischiano, dunque, di più Napoli e Lazio in attesa di capire cosa combineranno Juventus e Milan nello scontro diretto. Bella lotta...

Conference League: Roma o Sassuolo?

Si infiamma la corsa alla qualificazione alla terza competizione UEFA, novità assoluta del prossimo anno: la Conference League. La Roma riuscirà a proteggere la posizione conservando le due attaccature di vantaggio sul Sassuolo? Il 35esimo turno sorride alla Roma che ospita il Crotone ormai retrocesso mentre i neroverdi affrontano il Genoa a Marassi. Se non è un match point per i giallorossi, poco ci manca!

Le altre partite

