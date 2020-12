C'è grande gioia in casa Napoli dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del CONI. Il 3-0 della Juventus a tavolino è stato annullato e quindi si dovrà rigiocare quel Juventus-Napoli che non fu disputato il 4 ottobre scorso. La squadra di Gattuso non partì neanche per Torino visto le positività al covid di Zielinski ed Elmas e la possibilità di ulteriori contagi nel gruppo squadra (il Napoli aveva appena giocato contro il Genoa con tanti positivi). Il CONI ha verificato come il Napoli non potesse presentarsi a Torino visto il divieto dell'ASL di Napoli a partire. Quindi non c'è stato alcun rifiuto: niente vittoria Juve, niente penalizzazione per i partenopei.