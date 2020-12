“La Juventus è indifferente”. Risponde così Paratici alla domanda che aspettavamo un po' tutti nel prepartita con la Fiorentina, visto che i bianconeri non aveva ancora commentato la sentenza del Collegio di Garanzia del CONI che aveva annullato il 3-0 a tavolino per la Juventus contro il Napoli. Una stilettata, però, Paratici l'ha voluto lanciare: “Noi quel 4 ottobre eravamo presenti...”. Poi ha ribadito che non ci sono aggiornamenti su Dybala.

Juventus-Napoli si deve rigiocare

Il primo commento è che siamo sempre stati estranei e indifferenti alla vicenda. Quando ci diranno di giocare andremo a giocare, detto questo c’eravamo anche il 4 di ottobre. Le parole di De Laurentiis? Ha detto un'ovvietà

Quando si gioca? La Juve ha preferenze?

Lo abbiamo saputo mentre venivamo allo stadio, andremo a giocare nell’orario e nella data prestabilita. Quando? Noi non preferiamo niente, ci atteniamo a quello che diranno. Se sarà a febbraio-marzo bene, altrimenti a maggio o quando sarà possibile. Logicamente il calendario è già stato stilato e le partite sono già state confermate, anche dal punto di vista organizzativo che magari non è interessante sapere per chi ci segue. Vedremo, quando sarà il momento giocheremo

Dybala è in panchina: rinnova?

Non voglio rispondere scortesemente, ma ogni intervista pregara c’è questa domanda. Credo che chi ci segue voglia sapere anche altre cose, ripeto quello che ho sempre detto. Siamo sempre in contatto con Dybala, il Presidente è stato chiarissimo. Credo che meglio di lui non possa esserci nessuno a fare chiarezza su questa situazione

Pirlo: "Siamo in grande crescita, ma serve continuità"

