Ora bisogna individuare uno slot dove poter incastrare questa partita. L'obiettivo è quello di recuperarla il prima possibile, perché il risultato - ovviamente - cambia in maniera importante la classifica della Serie A e non si può attendere tanto a lungo. La sentenza del CONI è stata appena emessa, ma si pensa già al 13 gennaio come data utile per rigiocare la gara dello Stadium. Il 13 gennaio, infatti, sono in programma gli ottavi di finale di Coppa Italia: Juventus-Genoa e Napoli-Empoli. Con buona pace di tutti, si andrebbero a rinviare queste due partite per far posto al recupero di Serie A.