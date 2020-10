Tutti negativi i tamponi (del terza tornata) cui si è sottoposto il "gruppo squadra" del Napoli in vista della trasferta di domani sera contro la Juventus all'Allianz Stadium. In attesa di conoscere gli esiti degli ultimi quattro esami (i tamponi rimanenti verranno processati in queste ore, fa sapere il club partenopeo) c'è di che essere ottimisti in vista del big match di Torino. Si va verso il "sì".