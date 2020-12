"In seguito al problema muscolare accusato nel match di ieri sera, Merih Demiral oggi è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate tra 10 giorni." Così la Juventus tramite comunicato ufficiale ha annunciato il nuovo stop di Merih Demiral, difensore centrale in lizza per una maglia da titolare nel Derby della Mole contro il Toro, prima del guaio muscolare accusato contro la Dinamo Kiev che lo costringerà a i box.