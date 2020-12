Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo sull'ultima giornata di campionato giocata in Serie A (la decima) e tra i tanti sanzionati spiccano i nomi di due dirigenti della Juventus, Pavel Nedved e Fabio Paratici, allontanati durante il derby contro il Torino e, di conseguenza, inibiti a svolgere "ogni attività in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale". Nedved a tutto il 21 dicembre, Paratici – come si legge nelle motivazioni – a tutto il 14 dicembre: "Nedved Pavel per avere reiteratamente, dal 35' del secondo tempo per alcuni minuti, rivolto dalla tribuna agli Ufficiali di gara epiteti gravemente insultanti, percepiti sul campo direttamente dal Direttore di gara (Daniele Orsato, ndr). […] Paratici Fabio, per avere, nel corso del secondo tempo, rivolto dalla tribuna agli Ufficiali di gara espressioni irriguardose; già diffidato; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura federale".