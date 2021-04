Juventus e Real Madrid, ma ormai Paratici è stato ascoltato anche su questo argomento. Per il dirigente bianconero è stata sprecata un'occasione unica, ma la Juventus crede ancora in questo progetto. La SuperLega messa in piedi da 12 big europee è durata nemmeno 48 ore . Si potrebbe definirlo un flop clamoroso, con tutte le squadre che hanno battuto in ritirata. Erano rimaste solo, ma ormai i giochi erano fatti . Ovviamente, nel prepartita di Juventus-Parma è stato ascoltato anche su questo argomento. Per il dirigente bianconero è stata sprecata un'occasione unica, ma la Juventus crede ancora in questo progetto.

Queste 72 ore sono state uniche, noi pensiamo e rimaniamo convinti della bontà dell’idea e del progetto della SuperLega. Io credo che sia stata un’occasione unica per cercare di dare una mano a tutta la piramide del calcio, a tutta la struttura. Era un aiuto, come tutti i cambiamenti necessitano di metabolizzare l’evento

Ricordo il passaggio della riforma della Champions non più solo per i vincenti, piano piano ci si è adattati. Noi abbiamo vissuto il cambiamento del nostro logo, che poi ha avuto successo. Come tutti i cambiamenti necessitava di un minimo di tempo per metabolizzarlo

Rispettiamo le opinioni di tutti e in queste 72 ore hanno parlato tutti. E dico proprio tutti. Per parlare di un argomento bisogna essere anzitutto preparati, io non parlo di medicina con un professore che opera. Questo è un argomento più popolare. Rispettiamo le opinioni di tutti, ma non posso considerare tutte le interviste di chiunque possa parlare

Quando gioca Dybala, è sempre un giocatore importante. Anche solo averlo a disposizione è importante per l'ambiente, è una persona e poi un calciatore molto importante per la Jvuentus

