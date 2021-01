Calcio

Serie A Juventus, Pirlo: "Conta vincere, tra tre mesi vedremo dove saremo. Dybala è più brillante"

SERIE A - Il tecnico bianconero, dopo la prima vittoria del 2021, in casa contro l'Udinese, analizza il 4-1 ottenuto dalla Vecchia Signora e la prestazione di Paulo Dybala, in miglioramento rispetto ai primi mesi della stagione. Gennaio sarà un mese di scontri diretti: "Noi giochiamo per vincere e siamo qua per quello quindi non vedo altro risultato".

00:01:03, 6 Visualizzazioni, 12 minuti fa