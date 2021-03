Calcio

Serie A - Juventus, Pirlo: “Non ci abbiamo messo cuore. Scudetto? Gli obiettivi restano gli stessi”

SERIE A - Le parole di Andrea Pirlo dopo la sconfitta per 1-0 in casa contro il Benevento. Il tecnico bianconero ha parlato di scarsa voglia dei suoi e di piano Scudetto sempre più complicato visti 10 punti di distacco dall'Inter. Ma la Juventus, aggiunge Pirlo, non molla e punta ancora alla vittoria del campionato.

00:01:17, 11 minuti fa