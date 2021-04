Calcio

Serie A - Juventus, Pirlo: “Penso a vincere, poi se perdi 10 partite giusto andare a casa”

SERIE A - Andrea Pirlo in conferenza è tornato a parlare della sua panchina 'in bilico' dopo la sconfitta contro il Benevento. Torino e Napoli decisive per il suo futuro? Il tecnico bianconero non è d'accordo

