Una vittoria che fa tornare il sereno in casa Juventus. I ko di Napoli e Porto avevano fatto male, uno per la classifica e la lotta Scudetto, l'altro perché non aveva fatto partire col piede giusto l'avventura in Champions. È arrivata però una vittoria per 3-0 sul Crotone che rimette quantomeno in carreggiata la Juve (grazie alla doppietta di Ronaldo). Pirlo è soddisfatto di poter rimontare, mentre su Dybala...