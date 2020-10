Come ha ritrovato Cristiano Ronaldo?

"È andato tutto bene, stamattina è arrivata la negatività del secondo tampone, si è allenato individualmente ma il ragazzo sta bene, ha voglia di rimettersi con i compagni e partirà con la squadra".

Andrea Pirlo parla in conferenza stampa alla vigilia del match con lo Spezia e risponde alle domande su Cristiano Ronaldo: il portoghese è stato convocato per la sfida contro lo Spezia.

Ci sono novità su De Ligt?

"De Ligt purtroppo dovrà aspettare ancora una settimana, sta andando tutto bene, fin troppo bene però per essere sicuro dovrà aspettare ancora una settimana".

Come sta Bonucci? Può giocare?

"Bonucci ieri ha fatto un lavoro a parte, oggi ha lavorato con la squadra e ci sarà. Chiellini invece non è convocato, proseguirà il suo lavoro di recupero. Sta meglio ma non è disponibile".

Ronaldo ha bisogno di tempo per ritrovare la forma o può giocare?

"Credo partirà dall'inizio, importante riaverlo con la squadra poi vedremo come starà domani e nel prosieguo della settimana. Si è allenato a casa, non è lo stesso rispetto al campo però è un giocatore talmente importante che lo portiamo con noi a Cesena".

Intanto la Juventus ha diffuso le immagini della partenza bianconera per Cesena, con Ronaldo a guidare il gruppo:

Che partita sarà quella di domenica?

"Partita da vincere, sarà una partita difficile come è stata a Crotone, conosco bene Italiano e so che tipo di squadra imposta e come vuole farla giocare. Dovremo fare una bella partita e cercare di portare a casa punti perché è importante per il prosieguo del nostro percorso e portare più positività rispetto alle nostre ultime giornate".

Manca un po' di solidità?

"Manca un po' di solidità nel recupero della palla, nella fase difensiva siamo la squadra che ha subito meno gol dopo il Napoli però se si vuole fare un gioco offensivo è normale che puoi avere qualche rischio di più in fase difensiva, vogliamo proporre un gioco più offensivo quindi è normale che in qualche partita si possa subire qualche occasione in più. Però è importante proseguire su questa strada e migliorare giorno dopo giorno per cercare di trovare l'assetto migliore".

Centrocampo: cosa manca?

"Un po' tutto, ci vuole l'amalgama tra i giocatori, ci vuole tempo per capirsi nei movimenti in campo e trovare le giuste distanze, poi stiamo lavorando sul fatto della riaggressione che è una cosa che i giocatori devono avere nella testa, appena si perde la palla ci deve essere una riaggressione immediata che faciliterebbe i difensori e centrocampisti".

In attacco qualcuno deve riposare?

"Qualcuno ha fatto tante partite, Ramsey non è ancora al meglio dopo Kiev ma verrà con noi, mentre gli altri hanno giocato però devono giocare per forza".

Fase di cambiamento. E i risultati?

"Vanno di pari passo dopo 70 giorni che sono qua e ho allenato 22/23 giorni. Un mese sono stati con le nazionali, di tempo a disposizione ne abbiamo avuto poco e non con tutti i giocatori quindi è normale che non ci sia fluidità di gioco e magari ancora qualche posizione non si capirà al 100%. Però siamo contenti, non dei risultati, ma dell'approccio dei giocatori e della voglia che hanno di mettersi a disposizione".

Si aspettava queste pressioni?

"Non sono sorpreso dalle pressioni, c'erano prima e ci sono adesso, ho giocato per 20 anni e quindi sono sempre stato sotto i riflettori con pressioni e responsabilità da mettere in campo. È una cosa che non mi sorprende anzi mi fa venire voglia di fare sempre meglio e di poter fare quello che ho in testa. Sono tranquillo e continuò a fare il mio lavoro e continuerò a farlo fino in fondo".

La brutta prestazione di Dybala è solo un aspetto fisico o anche psicologico?

"No, è solo una questione fisica. Ve l'avevo sempre detto che non era ancora al 100%. La prima dopo il rientro la fai sempre bene poi la seconda ti arriva un po' di stanchezza ed è difficile. Ha bisogno di ritrovarsi, allenarsi e non penso che quando uno entra pensi a voci di rinnovo o mercato. Pensa solo a far bene e lui ha in mente solo questo per la Juventus".

