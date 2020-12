Pirlo non cerca alibi. Quanto successo nel pomeriggio con l'annullamento del 3-0 a tavolino sul Napoli, deciso dal Collegio di Garanzia del CONI, non può in alcun modo aver influenzato la prestazione contro la Fiorentina. Anzi, la gara di questa sera per il tecnico della Juventus è stata 'semplicemente' una figuraccia. L'allenatore dei bianconeri spende, però, due parole sulla sentenza odierna. La Juventus, infatti, non ha problemi a giocarla quella partita, ma - al contrario - resta una sentenza scorretta per tutte quelle squadre che in stagione hanno giocato pur avendo caso covid. E, quindi, senza giocatori importanti per fare risultato. Per Pirlo, non è una sentenza corretta. Poi sulla favorita allo Scudetto...

"La Juventus ha fatto una figuraccia"

Quello che è successo nel pomeriggio non deve essere un alibi. Siamo scesi male in campo e non per l'atteggiamento della Fiorentina, ma per mancanza nostra. Quando è così vai incontro a certe brutte figure. Nelle partite prima di Natale capita di avere la testa alle vacanze, siamo entrati molli e rimasti in dieci era difficile da recuperare. Rimani in dieci e sotto di un gol, non c'è molto da discutere su tecnica e tattica. Anche nel secondo tempo abbiamo avuto una reazione, ma gli episodi hanno fatto il resto

Una parola sull'arbitraggio?

Le immagini mi sembrano chiare. Così come l'espulsione c'erano forse episodi a vantaggio nostro non dati, ma non voglio commentarli

Cosa fare ora per recuperare?

Ora c'è da andare in vacanza qualche giorno per recuperare le forze e ripartire con la stessa voglia per andare avanti. Abbiamo fatto partite buone ed altre meno, porteremo avanti il nostro progetto da gennaio in poi. Preoccupato? No, perché tranne un po' di mollezza generale non avevamo sofferto più niente fino agli ultimi minuti. E il mercato? Abbiamo già parlato e riparleremo con la società, valuteremo se aumentare la qualità o se inserire qualcuno in posizioni che possono servirci

Confronto con Milan e Inter

Noi ci sentiamo forti, se sono più avanti significa che lo sono più di noi. Non nascondiamoci, se sono lì significa che sono le favorite

Cosa è successo a de Ligt?

Sembra un affaticamento, un po' di stanchezza. Valuteremo meglio domani o nei prossimi giorni

Ma che reazione avete avuto dopo il caso Juve-Napoli?

Noi non possiamo farci niente, non abbiamo problemi a rigiocare. Dispiace per le altre squadre che hanno viaggiato e perso punti senza dir niente, partendo e giocando senza chi aveva il Covid. Dispiace più per loro che per noi. Non è stata una sentenza corretta? Per le altre squadre no, che hanno mostrato grande correttezza

Milan primo, come fa a vincere senza Ibra & Co.?

