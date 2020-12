Capace di domare il Barça al Camp Nou ma non di annettersi Lazio, Benevento, Atalanta (rimontata) e tanto meno Roma, Verona, Crotone (rimontate). Con il tavolino napoletano sempre in sospeso. Qualcosa si muove: le transizioni sono più veloci, la tenuta atletica è cresciuta. La stagione scorsa, a Bergamo, "Madame Sarrì" vinse con un’autorete e due reti dopo essere stata letteralmente bombardata.

Mercoledì sera il migliore in campo, per distacco, è stato il portiere della Dea, Pierluigi Gollini . Ha bloccato - ripeto: bloccato - un rigore a Cristiano, e si è superato su Alvaro Morata, i cui colpi di tacco sono stati un gesto di infantile esibizionismo. Inoltre: l’attacco tira e segna poco, 21 gol, al netto dei tre del successo-fantasma, contro i 30 dell’Inter, i 27 di Milan e Roma, i 26 del Napoli. E quelli alternativi alla coppia titolare, da Weston McKennie a Federico Chiesa, rimangono pochi.

Se, Napoli a parte, la difesa è la meno crivellata e il rientro di Matthijs De Ligt ha contribuito a stuccarne le crepe, è vero, altresì, che solo con Sampdoria e Cagliari non ne ha presi. Numeri alla mano, la Juventus detiene il possesso palla più alto. Sapete cosa penso: la quantità non mi ha mai eccitato, ho sempre privilegiato la qualità. Se poi, come nel Barcellona di Leo Messi e Xavi, gli estremi si toccano, tanto meglio. La religione «monoteista» del torello non è meno ambigua della lotteria degli episodi.