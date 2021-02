Colpo grosso della Juve. La Signora risponde alla vittoria dell'Inter, mette pressione al Milan e scavalca la Roma al terzo posto: 2-0 ai giallorossi. Fonseca deve fare i conti con un super Ronaldo, che dopo la doppietta all'Inter in Coppa Italia trova una perla nel primo tempo: l'autogol di Ibanez nella ripresa affossa le speranze dei giallorossi, spesso padroni del campo ma poco incisivi. E ancora una volta senza punti contro una big. Buon avvio della Roma, ma il match si sblocca subito: magia di Ronaldo, che controlla e calcia con il sinistro in meno di un secondo da fuori area, pallone nell'angolino. Prodezza da campione. Il portoghese torna al gol in campionato dopo tre partite a secco in Serie A: la traversa gli dice di no una decina di minuto dopo, poco prima pericoloso Cristante. Il copione è sempre lo stesso: Roma padrona del gioco ma poco pericolosa, Juve attenta e pronta a colpire. Nella ripresa entra Dzeko, ma l'autogol di Ibanez, su tentativo di evitare a Ronaldo di segnare a porta vuota, chiude la partita. Bianconeri a quota 42, giallorossi fermi a 40. Con Napoli e Lazio pronte all'aggancio.