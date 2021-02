Brutte notizie in casa Roma. Sono arrivati i risultati degli esami strumentali svolti da Smalling, uscito subito per infortunio durante il match contro il Verona , e il centrale britannico ha rimediato una lesione al flessore della coscia sinistra. Per l'ex Manchester United almeno 15 giorni di stop, con Smalling che salterà sicuramente il big match contro la Juventus di sabato prossimo ( alle 18 all'Allianz ) oltre alla gara contro l'Udinese e l'andata dei sedicesimi di Europa League contro lo Sporting Braga. Fonseca, a questo punto, schiererà una difesa a 3 con Ibanez, Kumbulla e Ibañez.

Sul fronte attacco, spazio ovviamente a Borja Mayoral autore di 5 reti nelle ultime 5 gare di campionato. Tornerà però in panchina Edin Dzeko dopo essere stato inizialmente messo fuori rosa da Fonseca dopo la lite a seguito di Roma-Spezia di Coppa Italia ( per il caso delle 6 sostituzioni ).

Dopo la mediazione di Tiago Pinto, infatti, è stata stabilita una tregua: aiutarsi tutto almeno fino alla fine della stagione, per portare a casa un piazzamento alla prossima Champions League, di vitale importanza per le finanze della società. Contro la Juventus ecco che Dzeko si siederà in panchina, pronto ad entrare in caso di bisogno.