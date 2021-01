Juventus-Sassuolo, sfida valida per la diciassettesima giornata della Serie A 2020/21, che va in scena all'Allianz Stadium di Torino domenica 10 gennaio con fischio d'inizio alle ore 20.45 potrebbe permettere a bianconeri di accorciare il distacco dall'Inter e tenersi in scia al Milan, sconfitto appena quattro giorni fa a San Siro. La squadra di Pirlo in caso di vittoria contro quella di De Zerbi potrebbe scavalcare l'Atalanta e portarsi a una sola lunghezza dalla Roma, che però rispetto a Bonucci e compagni vanta una partita in più da recuperare (il recupero col Napoli). Queste le scelte dei due allenatori per questo match delicato e che promette spettacolo e gol.