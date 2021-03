L’inatteso ko della Juventus in casa contro il Benevento non ha solo complicato i piani di rimonta Scudetto ma ha avuto grande eco anche sui social. Al triplice fischio i meme e gli sfottò da parte dei tifosi avversari e il malumore e lo scontento dei tifosi bianconeri l’hanno fatta da padrone e le ironie per celebrare l’impresa dei ragazzi di Pippo Inzaghi si sono sprecate. Ad infierire sulle disgrazie della Juventus, che contro i sanniti ha patito la quarta sconfitta stagionale (la sesta in tutte le competizioni), è stato anche un ex giocatore della Juve e dell’Inter con il dente particolarmente avvelenato verso i colori bianconeri: il brasiliano, che al triplice fischio dell’arbitro Abisso, si è scatenato commentando così un video di un noto youtube nerazzurro (Luca Mastrangelo): “".