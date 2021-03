Pirlo comincia il lavoro che porterà i suoi a sfidare il Torino nel derby (Juventus può finalmente abbracciare il rientro di Paulo Dybala che torna ad allenarsi dopo i tanti problemi fisici di questa stagione (Aaron Ramsey e Giorgio Chiellini che è Si vedono volti nuovi alla Continassa.comincia il lavoro che porterà i suoi a sfidare ilnel derby ( sfida sabato 3 aprile ) e il tecnico dellapuò finalmente abbracciare il rientro diche torna ad allenarsi dopo i tanti problemi fisici di questa stagione ( e i rumor di mercato ). L'argentino ha svolto l'intera seduta del pomeriggio, fatta di possesso palla ed esercitazioni sulla tecnica. L'obiettivo di Dybala è quello di poter essere, quanto meno, a disposizione proprio per il derby. Oltre a Dybala si sono rivisti ancheche è già tornato dalla Nazionale

Ramsey rientra dopo essere stato fermo per tre settimane a causa delle lesione al retto femorale della coscia destra, mentre Dybala è out addirittura dal 10 gennaio scorso dopo la lesione collaterale mediale del ginocchio sinistro. Doveva tornare dopo 20 giorni, ma ci ha messo più di due mesi per essere di nuovo col gruppo. L'ultima partita ufficiale giocata dall'argentino è proprio quella del 10 gennaio quando si infortunò contro il Sassuolo.

Pirlo è col gruppo quasi completo, soprattutto avendo già a disposizione i sudamericani (più McKennie) che non sono volati oltreoceano per le qualificazioni Mondiali visto il rinvio delle partite. Resta da aspettare i nazionali europei, ovvero Cristiano Ronaldo, de Ligt, Demiral, Chiesa, Bernadeschi e Frabotta.

