Sospiro di sollievo per Andrea Pirlo. L'olandese classe 1999 si era fermato nel riscaldamento della partita contro lo Spezia, facendo preoccupare tutto l'ambiente bianconero. Dopo gli esami mattutini al J|Medical, lo spavento sembra rientrato. I bianconeri hanno la difesa decimata, senza Bonucci (sulla via del recupero), Cuadrado e Chiellini, dunque la ritrovata disponibilità dell'olandese diventa fondamentale in ottica campionato e, soprattutto, Champions League.