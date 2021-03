Due squilli in un amen. Con i cambi, con un jolly; inaspettato, come Federico Bernardeschi. Il succo, il sunto supremo, di uno Juventus-Spezia terminato 3-0 a favore della squadra di Pirlo, ma in cui i bianconeri hanno sofferto tanto. Forse troppo. Sicuramente per 60 minuti. Il calcio è però di chi vince e dunque, almeno per una serata, la Juventus nasconde la polvere sotto il tappeto, rifilando tre gol a una squadra che meglio dei bianconeri si era in realtà per più di un’ora espressa sul campo. Alla Juventus però servivano solo i tre punti, per cancellare un’emergenza di organico che anche stasera si è presentata come tale, con l’aggravante del ko di de Ligt nel riscaldamento che ha dovuto dare spazio inaspettato a Frabotta. Insomma, Pirlo mette una pezza in una serata che a un certo punto aveva davvero dato la sensazione di poter finire male e che invece un 3-0 rende fin troppo amara per lo Spezia, almeno per i valori visti in campo. Decisivo Bernardeschi dunque, con le due fughe che rompono la gara per i gol di Morata prima e Chiesa poi; buono per i record personali – a cui tiene sempre – il sigillo finale di Ronaldo, così come il rigore parato da Szczesny a Gabinov nel recupero del recupero.