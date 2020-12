Si potrebbe parafrasare (e abusare) di una nota citazione di Gary Lineker: “Il derby della Mole è quella partita dove si gioca 11 contro 11 e alla fine vince sempre la squadra bianconera”. Sì perché anche in una giornata di calcio bruttino e per 70 minuti ampiamente insufficiente, la Juventus riesce a infliggere al Torino la solita amara medicina: la sconfitta. La ventiduesima negli ultimi 28 incroci per i Granata, che in questo arco temporale hanno raccolto un solo successo. Oggi l’hanno a lungo sognato. E per 70 minuti, il Torino, era anche riusciti a costruirlo: difendendosi con ordine contro una squadra molle, lenta e prevedibile come la Juventus messa in campo da Pirlo. Poi, due cross identici sul secondo palo di Cuadrado, hanno portato nel giro di un nulla i bianconeri a ribaltarla. Con orgoglio, senza dubbio; ma anche con poco calcio. Già perché i 3 punti non devono distogliere lo sguardo dai problemi reali dei bianconeri, che anche oggi hanno faticato tantissimo a creare gioco e azioni pericolosi. Per il Torino resta dunque la solita beffa e perché no un po’ di rammarico: la Juventus vista oggi, se attaccata un po’ più, ha dato la sensazione di soffrire. Eccome...