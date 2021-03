Cristiano Ronaldo aveva già superato Pelé ed era già diventato il Vi ricordate la storia del record di gol nella storia del calcio? Secondo le statistiche ufficiali,aveva già superatoed era già diventato il bomber più prolifico della storia ma, dopo la tripletta al Cagliari , l'ex campione brasiliano ha ammainato la bandiera e salutato il record di CR7 con un post sui social.

Le parole di Pelé

Cristiano che bel viaggio che stai facendo! Ti ammiro molto e questo non è un segreto per nessuno. Congratulazioni per aver battuto il mio record di gol in partite ufficiali. Lascio questa foto in tuo onore, con grande affetto, come simbolo di un'amicizia che esiste da tanti anni

Insomma, un bel attestato di stima per Ronaldo dopo le tante polemiche degli ultimi giorni sulla sua "utilità” alla Juventus. Ma, si sa, Pelé è sempre stato un grande estimatore di CR7.

