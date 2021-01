La Juventus inaugura il 2021 con un convincente 4-1 contro l’Udinese che la rilancia alla vigilia del big match contro il Milan, capolista in programma mercoledì 6 gennaio. Juventus che grazie a questa vittoria firmata dalla doppietta di Ronaldo, dal gol di Chiesa e dal sigillo finale di Dybala torna al 5° posto in classifica a -1 dal Napoli: un segnale importante alla vigilia di una gara che potrebbe rilanciarla nella corsa per un’alta classifica mai così equilibrata come quest’anno. Un big match nel quale Andrea Pirlo non potrà quasi certamente contare su Alvaro Morata come preannuncia nel post gara proprio il tecnico ai microfoni di Sky e Dazn.

Non è stata la migliore Juventus perchè venivamo da una brutta sconfitta con la Fiorentina, quindi all'inizio eravamo un po' timorosi, un po' paurosi soprattutto per la profondità dei loro due attaccanti che erano molto veloci. Sapevamo che venivano a fare questo tipo di partita, non dovevamo perdere palla nelle nostre uscite perchè poi loro erano pronti a ripartire con i loro giocatori. L'inizio è stato un po' timoroso e poi piano piano siamo cresciuti e nel secondo tempo abbiamo fatto meglio”.

"Abbiamo bisogno di Dybala? Morata out col Milan"

"Dybala? Noi abbiamo bisogno di lui, lui ha bisogno di noi, ha lavorato benissimo questa settimana, infatti in campo si è visto, stava molto meglio fisicamente, poi quando tu stai bene, le cose ti riescono meglio. Lo abbiamo tenuto in campo tutta la partita perchè volevamo che facesse questo gol e infatti alla fine se l'è meritato e siamo riusciti ad abbracciarlo tutti. Morata? Ha avuto un risentimento ieri nell'ultimo allenamento, dovremo valutarlo in questi giorni. Non credo possa essere a disposizione mercoledì”.

"Mercato? Lavoriamo per aggiungere una punta"

Stiamo parlando con la società per trovare un attaccante in più perché con tre giocatori siamo un po' corti, soprattutto in questo periodo in cui ci saranno tante partite. Giroud? Ci potrebbe anche servire. Però magari Fabio (Paratici, ndr) lo sa meglio di me, ne abbiamo parlato e speriamo di fare qualcosa in questi giorni. Sappiamo bene le caratteristiche che deve avere”

