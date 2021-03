I due sono grandissimi amici, ma d'altronde tra campioni ci si intende. L'ex campione UFC dei pesi leggeri Khabib Nurmagomedov e Cristiano Ronaldo si conoscono dai tempi del Real Madrid, squadra di cui il russo è grandissimo tifoso, e continuano a mantenersi in strettissimi rapporti anche adesso che il portoghese veste la maglia bianconera. Tra i due, fin dal primo incontro, si è creata una grande sintonia, come riveltato dallo stesso Khabib ad AS, tanto da portare CR7 a confessare subito al nuovo amico il suo desiderio più grande:

"Parliamo quasi tutti i giorni. Quando ci siamo conosciuti, abbiamo fatto una chiacchierata riguardo alle nostre motivazioni, da dove le tiriamo fuori. E mi ha detto che vorrebbe che suo figlio fosse il suo successore"

Dietro questo desiderio, però, si nasconde anche quella che - a detta dello stesso Khabib - sarebbe anche la paura più grande di Cristiano Ronaldo:

"Quando era un ragazzino, Cristiano sognava di avere un paio di scarpini. Suo figlio, invece, ha tutto quello che si può desiderare. Cristiano teme che suo figlio non abbia la stessa fame che aveva lui, la stessa volontà. Quando hai tutto, è complicato trovare le motivazioni giuste"

Gli ultimi traguardi poi...spazio all'erede

"Mi è piaciuto sentirgli dire una cosa del genere, mi ha fatto capire che è una persona che non si accontenta di uno, due o tre titoli. Ora va alla caccia di quello di miglior goleador di tutti i tempi. E credo che continuerà a giocare per due o tre stagioni": Dopo il ritiro, in casa CR7, la palla passerà a Cristiano Ronaldo Jr.: sta solo a lui il compito di combattere la paura più grande di suo padre.

