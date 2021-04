Inter-Sassuolo, recupero della 28esima giornata di Serie A andato in scena allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, si è concluso col punteggio di 2-1. Gara arbitrata da Massimiliano Irrati della Sezione di Pistoia. Con questo risultato l'Inter di Conte sale a quota 71 punti (a +11 sul Milan), mentre il Sassuolo di Roberto De Zerbi resta a quota 40 punti. Lukaku al 10' sblocca la partita su assist di Young e nella ripresa raddoppia Lautaro, al 67', su invito del bomber belga. A inizio azione, però, il Sassuolo protesta per una trattenuta di de Vrij su Raspadori non giudicata fallosa da Irrati . All'85' Traoré accorcia su suggerimento di Djuricic ma i nerazzurri riescono a staccare Milan e Juventus, rispettivamente a 11 e 12 punti di distanza dalla capolista.